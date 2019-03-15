Клуб Зінченка отримав суперника по чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У швейцарському Ньоні відбувся процес жеребкування стадій 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, передає УНН.
Серед восьми учасників був представлений клуб футболіста збірної України Олександра Зінченка – "Манчестер Сіті". Англійці у боротьбі за півфінал змагатимуться із лондонським "Тотенхемом".
Інші пари виглядають так:
"Аякс" – "Ювентус"
"Ліверпуль" – "Порту"
"Барселона" – "Манчестер Юнайтед".
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Відзначимо, що у півфіналі переможець пари "МС"/"Тотенхем" зійдеться із кращим клубом з протистояння "Аякс"/"Ювентус".
Примітно, що "Манчестер Сіті" поступився в обох попередніх двоматчевих поєдинках в Європі з англійськими командами. У кубку кубків-1970/71 команда програла "Челсі" із загальним рахунком 0:2, а в торішньому чвертьфіналі Ліги чемпіонів зазнали поразки від "Ліверпуля" - 1:5.
Додамо, 9-10 квітня стартуватимуть перші поєдинки 1/8 фіналу ЛЧ.