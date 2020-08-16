Клуб Зинченко не сумел пробиться в полуфинал Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. На стадионе “Жозе Алваладе” подошел к концу последний четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов этого сезона, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
На 24-й минуте “Лион” неожиданно вышел вперед. Эрик Гарсия выбил мяч из-под ног Карла Токо-Екамби, что мчался один на один, но первым на подборе был Максвелл Корне, который обводным ударом пробил мимо потерял позицию Эдерсона.
К концу первого тайма фактически атаковали только игроки “Сити”, и Антони Лопеш пришлось несколько раз выручать “Лион”. После перерыва Гвардиола поменял структуру игры, выпустив Махреза вместо Фернандиньо, вследствие чего изменил позицию Кевин де Брюйне.
На 69-й минуте Стерлинг разобрался с защитником и сделал пас на 11 метров, откуда Стерлинг в касание поразил дальний угол. Однако через десять минут Дембеле реализовал выход один на один в контратаке “Лиона”. Вскоре Стерлинг не забил в пустые ворота с шести метров, за что наказание реализовал Дембеле, сделавший дубль после ошибки Эдерсона — 3:1.
Отметим, Александр Зинченко провел полную игру на скамейке запасных.
Заметим, что “Лион” через 10 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с “Баварией”. “Сити” придется ждать очередного сезона для достижения заветной мечты.