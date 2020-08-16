Клуб Зінченка не зумів пробитися до півфіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На стадіоні “Жозе Алваладе” підійшов до завершення останній чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів цього сезону, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
На 24-й хвилині “Ліон” несподівано вийшов вперед. Ерік Гарсія вибив м’яч з-під ніг Карла Токо-Екамбі, що мчав один на один, але першим на підборі був Максвел Корне, який обвідним ударом пробив повз втратив позицію Едерсона.
До кінця першого тайму фактично атакували тільки гравці “Сіті”, і Антоні Лопеш довелося кілька разів виручати “Ліон”. Після перерви Гвардіола поміняв структуру гри, випустивши Ріяда Махреза замість Фернандіньо, внаслідок чого змінив позицію Кевін де Брейне.
На 69-й хвилині Стерлінг розібрався із захисником і зробив пас на 11 метрів, звідки Стерлінг в дотик поцілив у дальній кут. Однак через десять хвилин Мусса Дембеле реалізував вихід один на один в контратаці “Ліона”. Незабаром Стерлінг не забив у порожні ворота з шести метрів, за що покарання реалізував Дембеле, який зробив дубль після помилки Едерсона — 3:1.
Відзначимо, Олександр Зінченко провів повну гру на лаві для запасних.
Зауважимо, що “Ліон” через 10 років вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, де зіграє з “Баварією”. “Сіті” доведеться чекати чергового сезону для досягнення заповітної мрії.