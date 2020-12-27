Клуб украинского центрового потерпел второе поражение на старте НБА

В первой четверти отметим рывок канадцев 14:7 и удивительно удачную игру конкурентов украинца по позиции — Аарона Бейнса и Криса Буше, забивших по 9 баллов.

Игра была довольно ровной и оба коллектива лидировали в счете, однако заключительные атаки лучше провели “Сперс” — 119:114.

Примечательно, что Лень провел весь поединок в запасе. Зато Буше оформил рекорд карьеры по количеству блок-шотов — 7, а также набрал 22 очка и 10 подборов.

Добавим, “Торонто” проиграли второй матч из двух, а “Сперс” два выигрыша.