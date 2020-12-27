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Клуб українського центрового зазнав другої поразки на старті НБА

Київ • УНН

 • 15465 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. В рамках регулярного чемпіонату НБА зустрілися “Сан-Антоніо Сперс” та “Торонто Репторс” центрового збірної України Олексія Леня, передає УНН.

Клуб українського центрового зазнав другої поразки на старті НБА

У першій чверті відзначимо ривок канадців 14:7 та напрочуд вдалу гру конкурентів українця по позиції — Аарона Бейнса та Кріса Буше, які забили по 9 балів.

Гра була доволі рівною і обидва колективи передували у рахунку, проте заключні атаки краще провели “Сперс” — 119:114.

Примітно, що Лень провів весь поєдинок в запасі. Натомість Буше оформив рекорд кар’єри за кількістю блок-шотів — 7, а також набрав 22 очки і 10 підбирань.

Додамо, “Торонто” програли другий матч із двох, а “Сперс” два виграші.

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