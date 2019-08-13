Клуб Реброва потерпел разгромное поражение и вылетел из Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Чемпион Венгрии "Ференцварош" под руководством Сергея Реброва не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает УНН.
После выездной ничьи 1:1 с чемпионом Хорватии "Динамо", венгры потерпели домашней сокрушительное поражение 0:4. Голы забивали Адеми, Петкович, Ольмо и Гояе. Также мог отличиться Петкович еще однажды, но не реализовал пенальти.
Примечательно, что с 69 минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Чивича.
Заметим, что полные поединки с "Ференцварош" провели украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин.