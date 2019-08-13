Клуб Реброва зазнав розгромної поразки та вилетів із Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Чемпіон Угорщини "Ференцварош" під орудою Сергія Реброва не зумів пробитися до раунду плей-офф Ліги чемпіонів, повідомляє УНН.
Після виїзної нічиї 1:1 із чемпіоном Хорватії "Динамо", угорці зазнали домашньої нищівної поразки 0:4. Голи забивали Адемі, Петкович, Ольмо та Гояе. Також міг відзначитися Петкович ще одного разу, але не реалізував пенальті.
Примітно, що з 69 хвилини господарі грали у меншості після вилучення Чівича.
Зауважимо, що повні поєдинки за "Ференцварош" провели українці Олександр Зубков та Ігор Харатін.