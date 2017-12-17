Клуб Реброва вернул лидерство в чемпионате Саудовской Аравии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Ахли” под руководством украинского специалиста Сергея Реброва одержал разгромную победу над ФК “Аль-Иттифак”, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
У победителей дублем отметился Асер, по голу забили Аль-Джасим и Аль-Харби. За соперников забил Салинас — 4: 1.
Набранные три очка позволили “Аль-Ахли” (28 очков) подняться на первое место чемпионата, но “Аль-Хилал”, который отстает на одно очко, имеет три игры в запасе.
Примечательно, что в предыдущих двух поединках “Аль-Ахли” потерпели поражение и сыграли вничью.
Напомним, что “Аль-Ахли” потерпел поражение во встрече лидеров чемпионата Саудовской Аравии.