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Клуб Реброва повернув лідерство в чемпіонаті Саудівській Аравії

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. У 14-му турі чемпіонату Саудівської Аравії “Аль-Ахлі” під орудою українського спеціаліста Сергія Реброва здобув розгромну перемогу над ФК “Аль-Іттіфак”, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

У переможців дублем відзначився Асері, по голу забили Аль-Джасім і Аль-Харбі. За суперників забив Салінас — 4:1.

Набрані три очки дозволили “Аль-Ахлі” (28 очок) піднятися на перше місце чемпіонату, але “Аль-Хілаль”, який відстає на одне очко, має три гри в запасі.

Примітно, що в попередніх двох поєдинках “Аль-Ахлі” зазнали поразки та зіграли внічию.

Нагадаємо, що “Аль-Ахлі” зазнав поразки у зустрічі лідерів чемпіонату Саудівської Аравії.

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