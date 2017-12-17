Клуб Реброва повернув лідерство в чемпіонаті Саудівській Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У 14-му турі чемпіонату Саудівської Аравії “Аль-Ахлі” під орудою українського спеціаліста Сергія Реброва здобув розгромну перемогу над ФК “Аль-Іттіфак”, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
У переможців дублем відзначився Асері, по голу забили Аль-Джасім і Аль-Харбі. За суперників забив Салінас — 4:1.
Набрані три очки дозволили “Аль-Ахлі” (28 очок) піднятися на перше місце чемпіонату, але “Аль-Хілаль”, який відстає на одне очко, має три гри в запасі.
Примітно, що в попередніх двох поєдинках “Аль-Ахлі” зазнали поразки та зіграли внічию.
Нагадаємо, що “Аль-Ахлі” зазнав поразки у зустрічі лідерів чемпіонату Саудівської Аравії.