Клуб НБА обменял украинского баскетболиста
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. "Лос-Анджелес Лейкерс" обменяли украинского атакующего защитника Святослава Михайлюка в "Детройт Пистонс". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Шемси Чарания, передает УНН со ссылкой на ФБУ.
За украинского игрока и пик 2-го раунда драфта калифорнийцы получили легкого форварда Реджи Буллока, который в текущем сезоне в составе "Пистонс" набирал 12,7 очка, делал 2,7 подбора и 2,5 передачи, демонстрируя высокие снайперские показатели из-за трехочковой дуги - 38,4 процента.
Ожидается, что клубы объявят о сделке уже завтра.
Стоит отметить, что Михайлюк проводит свой первый сезон в сильнейшей лиге мира. В этом сезоне украинец принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за 10,7 минуты набирает 3,2 очка (32, 1 процент попаданий дальних бросков).