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Клуб НБА обміняв українського баскетболіста

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. "Лос-Анджелес Лейкерс" обміняли українського атакуючого захисника Святослава Михайлюка в "Детройт Пістонс". Про це повідомляє авторитетний інсайдер Шемс Чаранія, передає УНН з посиланням на ФБУ.

За українського гравця та пік 2-го раунду драфта каліфорнійці отримали легкого форварда Реджі Буллока, який в поточному сезоні у складі "Пістонс" набирав 12,7 очка, робив 2,7 підбирання та 2,5 передачі, демонструючи високі снайперські показники із-за триочкової дуги – 38,4 відсотки.

Очікується, що клуби оголосять про угоду вже завтра.

Варто зазначити, що Михайлюк проводить свій перший сезон в найсильнішій лізі світу. В цьому сезоні українець взяв участь у 38 матчах регулярного чемпіонату НБА, в яких в середньому за 10,7 хвилини набирає 3,2 очка (32, 1 відсоток влучань дальніх кидків).

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