Клуб Малиновского потерял очки в чемпионате Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В стартовом поединке 34-го тура итальянской Серии А "Аталанта" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского на выезде встречалась с "Вероной", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Наш футболист появился на поле со стартовым свистком рефери и доиграл до 78-й минуты встречи, которая закончилась вничью - 1:1. У клуба из Бергамо гол забил Сапата, у "Вероны" - Пессина.
Сейчас, имея на счету 71 очко, бергомаская команда занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.
Добавим, что в этом сезоне Малиновский провел в составе своего итальянского клуба 39 матчей, в которых забил восемь мячей и отметился семью голевыми пасами.