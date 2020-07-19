Клуб Маліновського втратив очки в чемпіонаті Італії

Наш футболіст з’явився на полі зі стартовим свистком рефері й дограв до 78-ї хвилини зустрічі, яка закінчилася внічию — 1:1. У клубу з Бергамо гол забив Сапата, у "Верони" – Пессіна.

Наразі, маючи на рахунку 71 очко, бергамська команда посідає третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Додамо, що в цьому сезоні Маліновський провів у складі свого італійського клубу 39 поєдинків, в яких забив вісім м’ячів та відзначився сімома гольовими пасами.