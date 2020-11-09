Клуб Малиновского не сумел обыграть "Интер"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. “Аталанта” Руслана Малиновского провела домашний поединок против другого участника Лиги чемпионов — “Интер”, передает УНН.
Украинец Руслан Малиновский на этот раз получил место в стартовом составе, но был заменен на 59 минуте на Алексея Миранчука, который забил спасительный гол для бергамцив (79 мин).
Счет во встрече открыл Лаутаро Мартинес на 58 минуте. Как итог 1:1.
Команды соседствуют в таблице — 6 и 7 строки. “Аталанта” имеет 13 баллов, что на 1 больше доработок “Интера”.
Добавим, что лидер Серии А “Милан” свел вничью “Верону” — 2:2.