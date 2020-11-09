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Клуб Маліновського не зумів обіграти "Інтер"

Клуб Маліновського не зумів обіграти "Інтер"

Київ • УНН

 • 10939 перегляди

КИЇВ. 9 листопад. УНН. "Аталанта" Руслана Маліновського провела домашній поєдинок проти іншого учасника Ліги чемпіонів – "Інтера", передає УНН.

Українець Руслан Малиновський на цей раз отримав місце в стартовому складі, але був замінений на 59 хвилині на Олексія Міранчука, який забив рятівний гол для бергамців (79 хв).

Рахунок у зустрічі відкрив Лаутаро Мартінес на 58 хвилині. Як підсумок 1:1.

Команди є сусідами в таблиці — 6 і 7 рядки. “Аталанта” має 13 балів, що на 1 більше за доробок “Інтера”.

Додамо, що лідер Серії А “Мілан” звів унічию “Верону” — 2:2.

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