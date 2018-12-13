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Клуб Леня получил 21-е поражение в НБА

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Коллектив украинского центрового Алексея Леня БК “Атланта” провел гостевой поединок с представителем Западной конференции НБА “Даллас Маверикс”, передает корреспондент УНН.

Клуб Леня получил 21-е поражение в НБА

Большую часть матча “ястребы” проводили довольно равную борьбу с оппонентом, но в итоге отпустили хозяев на расстояние в 10 очков и не смогли догнать в заключительной четверти — 114:107.

Лень получил только 13:31 минуты со скамейки запасных за которые набрал 4 очка (2/2 двухочковые, 0/1 трехочковые), 1 подбор, 1 передача при 2 фолах.

Лучшими у победителей стали Барнс — 25 очков, Дончич 24 + 10 пд и Бареа 18. За “Хокс” 24 балла набрал Трей Янг, 22 Бейзмор, 20 + 17 ю добавил Джон Коллинс.

Добавим, “Хокс” имеют 6 выигрышей и 21 поражение и занимают предпоследнее место на Востоке. Спарвы “Маверикс” значительно лучше — 14 побед в 25 играх — 7 ступенька на Западе.

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