Клуб Леня получил 21-е поражение в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Коллектив украинского центрового Алексея Леня БК “Атланта” провел гостевой поединок с представителем Западной конференции НБА “Даллас Маверикс”, передает корреспондент УНН.
Большую часть матча “ястребы” проводили довольно равную борьбу с оппонентом, но в итоге отпустили хозяев на расстояние в 10 очков и не смогли догнать в заключительной четверти — 114:107.
Лень получил только 13:31 минуты со скамейки запасных за которые набрал 4 очка (2/2 двухочковые, 0/1 трехочковые), 1 подбор, 1 передача при 2 фолах.
Лучшими у победителей стали Барнс — 25 очков, Дончич 24 + 10 пд и Бареа 18. За “Хокс” 24 балла набрал Трей Янг, 22 Бейзмор, 20 + 17 ю добавил Джон Коллинс.
Добавим, “Хокс” имеют 6 выигрышей и 21 поражение и занимают предпоследнее место на Востоке. Спарвы “Маверикс” значительно лучше — 14 побед в 25 играх — 7 ступенька на Западе.