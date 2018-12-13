Клуб Леня зазнав 21-ї поразки в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Колектив українського центрового Олексія Леня БК “Атланта” провів гостьовий поєдинок із представником Західної конференції НБА “Даллас Маверікс”, передає кореспондент УНН.
Більшу частину поєдинку “яструби” проводили доволі рівну боротьбу із опонентом, але в підсумку відпустили господарів на відстань в 10 очок і не змогли наздогнати в заключній чверті — 114:107.
Лень отримав тільки 13:31 хвилини з лави запасних за які набрав 4 очки (2/2 двоочкові, 0/1 триочкові), 1 підбирання, 1 передача при 2 фолах.
Кращими у переможців стали Барнс — 25 очок, Дончіч 24 + 10 пд і Бареа 18. За “Хокс” 24 бали набрав Трей Янг, 22 Бейзмор, 20 + 17 пд додав Джон Коллінс.
Додамо, “Хокс” мають 6 виграшів і 21 поразку і займають передостаннє місце на Сході. Спарви “Маверікс” значно кращі — 14 перемог в 25 іграх — 7 сходинка на Заході.