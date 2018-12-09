Клуб Коноплянки потерпел поражение в "Рурском дерби"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В 14-м туре немецкой Бундеслиги "Шальке" участника сборной Украины Евгения Коноплянки в "Рурском дерби" принимал дортмундскую "Боруссию". Об этом сообщает ФФУ, передает УНН.
Полузащитник сборной Украины появился на поле на 76-й минуте игры, но не смог спасти свою команду от домашнего поражения со счетом - 1:2.
За победителей забивали Делейни и Санчо, а за "кобальтовых" с пенальти отличился Калиджури.
Имея в активе 14 пунктов, гельзенкирхенцы занимают только тринадцатое место в турнирной таблице. Зато бывший клуб Ярмоленко имеет 36 очков и на 9 пунктов обгоняет ближайшего преследователя "Баварию".
Добавим, что в этом сезоне Коноплянка провел в составе "Шальке" 11 матчей, в которых сделал две результативные передачи.