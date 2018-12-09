Клуб Коноплянки зазнав поразки у "Рурському дербі"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У 14-му турі німецької Бундесліги "Шальке" учасника збірної України Євгена Коноплянки в "Рурському дербі" приймав дортмундську "Борусію". Про це інформує ФФУ, передає УНН.
Півзахисник збірної України з’явився на полі на 76-й хвилині зустрічі, але не зміг врятувати свою команду від домашньої поразки з рахунком - 1:2.
За переможців забивали Делейні і Санчо, а за "кобальтових" з пенальті відзначився Каліджурі.
Маючи в активі 14 пунктів, гельзенкірхенці посідають тільки 13-е місце в турнірній таблиці. Натомість колишній клуб Ярмоленка має 36 очок і на 9 пунктів обганяє найближчого переслідувача "Баварію".
Додамо, що в цьому сезоні Коноплянка провів у складі "Шальке" 11 матчів, в яких зробив дві результативні передачі.