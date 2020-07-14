Клуб из Суперлиги подписал американского защитника

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 26740 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101350 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106231 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133063 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110461 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131107 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102006 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102578 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104419 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Клуб из Суперлиги подписал американского защитника

Клуб из Суперлиги подписал американского защитника

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. БК "Запорожье" заключил годовое соглашение с опытным американским защитником Майком Кэффи, который должен стать лидером команды в сезоне 2020/2021, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

27-летний Кэффи родился в городе Риверсайд, штат Калифорния (США). Яркую студенческую карьеру провел в составе калифорнийского университета “Лонг-Бич” (2011-2015 годы), где в последнем сезоне набирал 16,2 очков + 4 подбора + 3,6 передач + 1,8 перехватов, став при этом самым результативным игроком своей команды и седьмым по этому показателю во всей конференции Большого Запада. Летом 2015 года выдвигал собственную кандидатуру на драфт НБА, но не был избран ни одной командой.

В качестве игрока европейских клубов американец провел четыре сезона. Имеет опыт выступлений за клубы из Венгрии, Греции, Финляндии и Словакии. Предыдущий сезон в составе словацкого БК “Лученец” Кэффи закончил с показателями в 17,1 очков, 4,4 подбора, 5,1 передачи и 2,2 перехвата в среднем за игру.

Как писал УНН, запорожский клуб ранее приобрел литовского форварда.

Украинские Национальные Новости

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