Клуб из Суперлиги подписал американского защитника
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. БК "Запорожье" заключил годовое соглашение с опытным американским защитником Майком Кэффи, который должен стать лидером команды в сезоне 2020/2021, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
27-летний Кэффи родился в городе Риверсайд, штат Калифорния (США). Яркую студенческую карьеру провел в составе калифорнийского университета “Лонг-Бич” (2011-2015 годы), где в последнем сезоне набирал 16,2 очков + 4 подбора + 3,6 передач + 1,8 перехватов, став при этом самым результативным игроком своей команды и седьмым по этому показателю во всей конференции Большого Запада. Летом 2015 года выдвигал собственную кандидатуру на драфт НБА, но не был избран ни одной командой.
В качестве игрока европейских клубов американец провел четыре сезона. Имеет опыт выступлений за клубы из Венгрии, Греции, Финляндии и Словакии. Предыдущий сезон в составе словацкого БК “Лученец” Кэффи закончил с показателями в 17,1 очков, 4,4 подбора, 5,1 передачи и 2,2 перехвата в среднем за игру.
Как писал УНН, запорожский клуб ранее приобрел литовского форварда.