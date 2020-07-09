Клуб української Суперліги підсилився литовським баскетболістом

27-річний Маяускас долучався до лав юнацьких збірних своєї країни. У 2010 році в складі литовської команди брав участь у чемпіонаті світу U-17 (4 місце). У 2013-2017 роках навчався та грав у баскетбол у коледжі державного університету “Сем Х’юстон”, що розташований у Хантсвілі (штат Техас), де в сезоні 2015/2016 набирав у середньому за гру 14 очок та 6 підбирань.

Виступав за сербські литовські та ісландську команду. Саме у ісландській “Нардвік УМФН” гравець виступав у крайньому сезоні, де набирав 15,1 очка та 7 підбирань.

Нагадаємо, що “Запоріжжя” раніше підсилилось форвардом із БК “Дніпро”.