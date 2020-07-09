Клуб украинской Суперлиги усилился литовским баскетболистом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Продолжая комплектацию нового сезона, БК “Запорожье” подписал годичное соглашение с литовским тяжелым форвардом Ауримас Маяускасом, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
27-летний Маяускас привлекался в ряды юношеских сборных своей страны. В 2010 году в составе литовской команды участвовал в чемпионате мира U-17 (4 место). В 2013-2017 годах учился и играл в баскетбол в колледже государственного университета “Сэм Хьюстон”, который расположен в Хантсвилле (штат Техас), где в сезоне 2015/2016 набирал в среднем за игру 14 очков и 6 подборов.
Выступал за сербские литовские и исландский команду. Именно в исландской “Нардвик УМФН” игрок выступал в крайнем сезоне, где набирал 15,1 очка и 7 подборов.
Напомним, что “Запорожье” ранее усилилось форвардом с БК “Днепр”.