Клуб із Суперліги підписав американського захисника

27-річний Кеффі народився в місті Ріверсайд, штат Каліфорнія (США). Яскраву студентську кар’єру провів у складі каліфорнійського університету “Лонг-Біч” (2011-2015 роки), де в останньому сезоні набирав 16,2 очок + 4 підбирання + 3,6 передач + 1,8 перехоплень, ставши при цьому найрезультативнішим гравцем своєї команди і сьомим у цьому показнику в усій конференції Великого Заходу. Влітку 2015 року висував власну кандидатуру на драфт НБА, але не був обраний жодною командою.

У якості гравця європейських клубів американець провів чотири сезони. Має досвід виступів за клуби із Угорщини, Греції, Фінляндії та Словаччини. Попередній сезон у складі словацького БК “Лученець” Кеффі завершив із показниками в 17,1 очок, 4,4 підбирання, 5,1 передачі та 2,2 перехоплення в середньому за гру.

Як писав УНН, запорізький клуб раніше придбав литовського форварда.