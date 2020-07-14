Клуб із Суперліги підписав американського захисника

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19 березня, 18:42 • 99500 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 138440 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 116663 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 130994 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 135398 перегляди

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Ексклюзив
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КИЇВ. 14 липня. УНН. БК "Запоріжжя" уклав річну угоду з досвідченим американським захисником Майком Кеффі, який має стати лідером команди у сезоні 2020/2021, передає УНН з посиланням на сайт клубу.

27-річний Кеффі народився в місті Ріверсайд, штат Каліфорнія (США). Яскраву студентську кар’єру провів у складі каліфорнійського університету “Лонг-Біч” (2011-2015 роки), де в останньому сезоні набирав 16,2 очок + 4 підбирання + 3,6 передач + 1,8 перехоплень, ставши при цьому найрезультативнішим гравцем своєї команди і сьомим у цьому показнику в усій конференції Великого Заходу. Влітку 2015 року висував власну кандидатуру на драфт НБА, але не був обраний жодною командою.

У якості гравця європейських клубів американець провів чотири сезони. Має досвід виступів за клуби із Угорщини, Греції, Фінляндії та Словаччини. Попередній сезон у складі словацького БК “Лученець” Кеффі завершив із показниками в 17,1 очок, 4,4 підбирання, 5,1 передачі та 2,2 перехоплення в середньому за гру.

Як писав УНН, запорізький клуб раніше придбав литовського форварда.

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