Клуб АПЛ анонсировал возможное банкротство в связи с пандемией коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Первый клуб Английской Премьер-лиги заявил об угрозе банкротства в связи с пандемией коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на "Sky Sports".
Руководство "Бернли" заявило, что клуб потеряет около 56 млн. евро, если нынешний сезон АПЛ не завершится. Такое развитие событий приведет команду к банкротству, рассказал председатель правления команды Майк Гарлик.
"Если мы не завершим сезон АПЛ и не будет ясности по поводу следующего розыгрыша, то в августе у нас закончатся деньги. Это факт. Мы единогласно проголосовали за доигрывание сезона. Все хотят завершить свою работу", - признался Гарлик.
Отмечено, что "Бернли", заняв десятое место в чемпионате до перерыва гонки, потеряет пять миллионов фунтов стерлингов (5,60 млн. евро) дохода при каждой встрече дома, если чемпионат продолжится без болельщиков на стадионе.
Напомним, что АПЛ, как минимум до мая не сможет восстановить чемпионат.