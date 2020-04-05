Клуб АПЛ анонсував можливе банкрутство у зв'язку з пандемією коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Перший клуб Англійської Прем'єр-ліги заявив про загрозу банкрутства у зв'язку з пандемією коронавірусу, повідомляє УНН з посиланням на "Sky Sports".
Керівництво “Бернлі” заявило, що клуб втратить близько 56 млн. євро, якщо нинішній сезон АПЛ не завершиться. Такий розвиток подій приведе команду до банкрутства, розповів голова правління команди Майк Гарлік.
“Якщо ми не завершимо сезон АПЛ і не буде ясності з приводу наступного розіграшу, то в серпні у нас закінчаться гроші. Це факт. Ми одноголосно проголосували за догравання сезону. Всі хочуть завершити свою роботу”, — зізнався Гарлік.
Зазначено, що “Бернлі”, зайнявши десяте місце в чемпіонаті до перерви гонки, втратить п’ять млн фунтів стерлінгів (5,60 млн. євро) доходу під час кожної зустрічі вдома, якщо чемпіонат продовжиться без уболівальників на стадіоні.
Нагадаємо, що АПЛ, як мінімум до травня не зможе відновити чемпіонат.