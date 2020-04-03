АПЛ виступила із заявою стосовно термінів повернення чемпіонату

На зборах акціонерів Прем’єр-ліги клуби детально обговорили, як реагувати на глобальну пандемію COVID-19.

Перш за все, було підтверджено, що першочерговим завданням є сприяння здоров’ю та добробуту нації та спільнот, включаючи гравців, тренерів, менеджерів, персоналу клубу та уболівальників.

Було затверджено, що Прем’єр-ліга не відновить свою роботу на початку травня — і що сезон 2019/20 продовжиться тільки тоді, коли це буде безпечно і доречно.

Дата перезапуску постійно переглядається усіма зацікавленими сторонами, оскільки вплив пандемії COVID-19 розвивається.

Крім того додамо, що клуби АПЛ проведуть переговори зі своїми гравцями з приводу скорочення зарплат на 30 відсотків через ситуацію з коронавірусом. По мірі зміни ситуації ці умови можуть бути переглянуті.