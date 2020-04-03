АПЛ выступила с заявлением относительно сроков возврата чемпионата
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Английская Премьер-лига с помощью собственного сайта обсудила сроки возврата чемпионата после пандемии коронавируса, передает УНН.
На собрании акционеров Премьер-лиги клубы подробно обсудили, как реагировать на глобальную пандемию COVID-19.
Прежде всего, было подтверждено, что первоочередной задачей является содействие здоровью и благополучию нации и сообществ, включая игроков, тренеров, менеджеров, персонала клуба и болельщиков.
Было утверждено, что Премьер-лига не возобновит свою работу в начале мая — и сезон 2019/20 продолжится только тогда, когда это будет безопасно и уместно.
Дата перезапуска постоянно пересматривается всеми заинтересованными сторонами, поскольку влияние пандемии COVID-19 развивается.
Кроме того добавим, что клубы АПЛ проведут переговоры со своими игроками по поводу сокращения зарплат на 30 процентов из-за ситуации с коронавирусом. По мере изменения ситуации эти условия могут быть пересмотрены.