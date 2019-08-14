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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129206 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139242 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127246 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128625 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130616 просмотра

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Клопп об игре за Суперкубок УЕФА: "Челси" сильно изменился

Клопп об игре за Суперкубок УЕФА: "Челси" сильно изменился

Киев  •  УНН

 • 9953 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями о сегодняшнем поединке за Суперкубок УЕФА, в котором его коллектив будет противостоять "Челси", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

"Нужно оставаться голодными. Это крайне важно. У меня нет ни малейших сомнений на этот счёт. После финала (Лиги чемпионов - ред.) у нас был примерно месяц, когда все хлопали нас по спине, где бы мы ни оказывались. Это было блестяще. это здорово, но иногда такие вещи могут тебя расслабить и лишить силы. мы не такие, но в теории подобное может случиться. Надо сделать то же самое, что мы уже сделали, улучшив, пожалуй, лишь некоторые моменты, в которых мы были недостаточно хороши. Вот и все", - подчеркнул немец.

Клопп рассказал, что раньше он не очень внимательно следил за Суперкубком УЕФА.

"Суперкубок не был тем турниром, по которому я когда-то наблюдал с упорством, так как до этого участвовал в финалах Лиги чемпионов или Лиги Европы. Суперкубок УЕФА - это знак качества. Если ты в нем не участвуешь, значит, не выиграл свой финал. В этом году все иначе, поэтому я с интересом жду встречи. Это топ-матч, и город замечательный", - признался Клопп.

Также наставник считает, что будущий соперник "мерсисайдцев" значительно изменился: "это тоже финал, но есть большая разница между финалом Лиги чемпионов и игрой, что открывает новый сезон. Да и соперник другой. Думаю, с приходом нового тренера "Челси" сильно изменился плюс за него больше не играет Эден Азар".

Добавим, что сегодня в 22:00 в финале Суперкубка УЕФА встретятся "Ливерпуль" и "Челси".

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