Клопп об игре за Суперкубок УЕФА: "Челси" сильно изменился

"Нужно оставаться голодными. Это крайне важно. У меня нет ни малейших сомнений на этот счёт. После финала (Лиги чемпионов - ред.) у нас был примерно месяц, когда все хлопали нас по спине, где бы мы ни оказывались. Это было блестяще. это здорово, но иногда такие вещи могут тебя расслабить и лишить силы. мы не такие, но в теории подобное может случиться. Надо сделать то же самое, что мы уже сделали, улучшив, пожалуй, лишь некоторые моменты, в которых мы были недостаточно хороши. Вот и все", - подчеркнул немец.

Клопп рассказал, что раньше он не очень внимательно следил за Суперкубком УЕФА.

"Суперкубок не был тем турниром, по которому я когда-то наблюдал с упорством, так как до этого участвовал в финалах Лиги чемпионов или Лиги Европы. Суперкубок УЕФА - это знак качества. Если ты в нем не участвуешь, значит, не выиграл свой финал. В этом году все иначе, поэтому я с интересом жду встречи. Это топ-матч, и город замечательный", - признался Клопп.

Также наставник считает, что будущий соперник "мерсисайдцев" значительно изменился: "это тоже финал, но есть большая разница между финалом Лиги чемпионов и игрой, что открывает новый сезон. Да и соперник другой. Думаю, с приходом нового тренера "Челси" сильно изменился плюс за него больше не играет Эден Азар".

Добавим, что сегодня в 22:00 в финале Суперкубка УЕФА встретятся "Ливерпуль" и "Челси".