Клопп про гру за Суперкубок УЄФА: "Челсі" сильно змінився

ukru
04:30 • 32254 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 112126 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 149810 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 139097 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 207606 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 155135 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 184173 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 171860 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130631 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173555 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
62 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 61233 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 46573 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 56829 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

03:14 • 39635 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 28515 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 137314 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 207612 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 184175 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 171861 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 140213 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 112133 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 102138 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 73228 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 125608 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 116273 перегляди
Актуальне
Клопп про гру за Суперкубок УЄФА: "Челсі" сильно змінився

Клопп про гру за Суперкубок УЄФА: "Челсі" сильно змінився

Київ • УНН

 • 9953 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп поділився думками про сьогоднішній поєдинок за Суперкубок УЄФА в якому його колективу буде протистояти "Челсі", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

"Потрібно залишатися голодними. Це надважливо. У мене немає ні найменших сумнівів на цей рахунок. Після фіналу (Ліги чемпіонів – ред.) у нас був приблизно місяць, коли всі плескали нас по спині, де б ми не виявлялися. Це було блискуче. Це здорово, але часом такі речі можуть тебе розслабити і позбавити сили. Ми не такі, але в теорії подібне може трапитися. Треба зробити те ж саме, що ми вже зробили, поліпшивши, мабуть, лише деякі моменти, в яких ми були недостатньо гарні. От і все", - наголосив німець.

Клопп розповів, що раніше він не дуже пильно слідкував за Суперкубками УЄФА.

"Суперкубок не був тим турніром, за яким я колись спостерігав із завзяттям, так як до цього брав участь у фіналах Ліги чемпіонів або Ліги Європи. Суперкубок УЄФА - це знак якості. Якщо ти в ньому не береш участь, значить, не виграв свій фінал. Цього року все інакше, а тому я з цікавістю чекаю зустрічі. Це топ-матч, і місто чудовий", - зізнався Клопп.

Також наставник вважає, що майбутній суперник "мерсисайдців" значно змінився: "це теж фінал, але є велика різниця між фіналом Ліги чемпіонів і грою, що відкриває новий сезон. Та й суперник інший. Думаю, з приходом нового тренера "Челсі" сильно змінився, плюс за нього більше не грає Еден Азар".

Додамо, що сьогодні о 22:00 у фіналі Суперкубку УЄФА зустрінуться "Ліверпуль" та "Челсі".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,331.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,988.06