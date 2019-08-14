Клопп про гру за Суперкубок УЄФА: "Челсі" сильно змінився

"Потрібно залишатися голодними. Це надважливо. У мене немає ні найменших сумнівів на цей рахунок. Після фіналу (Ліги чемпіонів – ред.) у нас був приблизно місяць, коли всі плескали нас по спині, де б ми не виявлялися. Це було блискуче. Це здорово, але часом такі речі можуть тебе розслабити і позбавити сили. Ми не такі, але в теорії подібне може трапитися. Треба зробити те ж саме, що ми вже зробили, поліпшивши, мабуть, лише деякі моменти, в яких ми були недостатньо гарні. От і все", - наголосив німець.

Клопп розповів, що раніше він не дуже пильно слідкував за Суперкубками УЄФА.

"Суперкубок не був тим турніром, за яким я колись спостерігав із завзяттям, так як до цього брав участь у фіналах Ліги чемпіонів або Ліги Європи. Суперкубок УЄФА - це знак якості. Якщо ти в ньому не береш участь, значить, не виграв свій фінал. Цього року все інакше, а тому я з цікавістю чекаю зустрічі. Це топ-матч, і місто чудовий", - зізнався Клопп.

Також наставник вважає, що майбутній суперник "мерсисайдців" значно змінився: "це теж фінал, але є велика різниця між фіналом Ліги чемпіонів і грою, що відкриває новий сезон. Та й суперник інший. Думаю, з приходом нового тренера "Челсі" сильно змінився, плюс за нього більше не грає Еден Азар".

Додамо, що сьогодні о 22:00 у фіналі Суперкубку УЄФА зустрінуться "Ліверпуль" та "Челсі".