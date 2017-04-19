"Кливленд" во второй раз обыграл "Индиану" на стадии первого раунда плей-офф НБА

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23183 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 85595 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143594 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112008 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113584 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110651 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102869 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106559 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103204 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150576 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Кливленд" во второй раз обыграл "Индиану" на стадии первого раунда плей-офф НБА

"Кливленд" во второй раз обыграл "Индиану" на стадии первого раунда плей-офф НБА

Киев  •  УНН

 • 9880 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Огайо на “Квикен-Лоанс арене” состоялся второй поединок серии первого раунда плей-офф НБА в котором действующий чемпион соревнований “Кливленд Кавальерс” принимал “Индиану Пэйсерс”, сообщает УНН.

“Кливленд” в течение первой половины встречи держал гостей комфортном для себя расстоянии, а в третьей 12-минутке сумел оторваться сразу на 18 очков. Однако “Пэйсерс” удалось вернуть интригу в поединке, который все-таки завершился в пользу хозяев — 117: 112.

Самым результативным игроком в составе “Кливленда” стал Кайри Ирвинг, набравший 37 очков. По дабл-дабл оформили Кевин Лав (27 очков, 11 подборов) и Леброн Джеймс (25 очков, 10 подборов). За “Индиану” 32 очка набрал Пол Джордж, еще 23 — Джефф Тиг.

Таким образом счет в серии стал 2: 0 в пользу действующего чемпиона НБА “Кливленд Кавальерс”.

Добавим, что в дальнейшем серия переезжает в Индианаполис, где команды продолжат соревнования 21-го апреля.

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