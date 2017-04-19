"Кливленд" во второй раз обыграл "Индиану" на стадии первого раунда плей-офф НБА

“Кливленд” в течение первой половины встречи держал гостей комфортном для себя расстоянии, а в третьей 12-минутке сумел оторваться сразу на 18 очков. Однако “Пэйсерс” удалось вернуть интригу в поединке, который все-таки завершился в пользу хозяев — 117: 112.

Самым результативным игроком в составе “Кливленда” стал Кайри Ирвинг, набравший 37 очков. По дабл-дабл оформили Кевин Лав (27 очков, 11 подборов) и Леброн Джеймс (25 очков, 10 подборов). За “Индиану” 32 очка набрал Пол Джордж, еще 23 — Джефф Тиг.

Таким образом счет в серии стал 2: 0 в пользу действующего чемпиона НБА “Кливленд Кавальерс”.

Добавим, что в дальнейшем серия переезжает в Индианаполис, где команды продолжат соревнования 21-го апреля.