"Клівленд" вдруге обіграв "Індіану" на стадії першого раунду плей-оф НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. В Огайо на “Квікен-Лоанс арені” відбувся другий поєдинок серії першого раунду плей-оф НБА в якому чинний чемпіон змагань "Клівленд Кавальєрс“приймав “Індіану Пейсерс”, повідомляє УНН.
“Клівленд” протягом першої половини зустрічі тримав гостей на комфортній для себе відстані, а в третій 12-хвилинці зумів відірватися відразу на 18 очок. Проте “Пейсерс” вдалося повернути інтригу в поєдинку, котрий все-таки завершився на користь господарів — 117:112.
Найрезультативнішим гравцем у складі “Клівленда” став Кайрі Ірвінг, який набрав 37 очок. По дабл-даблу оформили Кевін Лав (27 очок, 11 підбирань) і Леброн Джеймс (25 очок, 10 підбирань). За “Індіану” 32 очки набрав Пол Джордж, ще 23 — Джефф Тіг.
Таким чином рахунок у серії став 2:0 на користь чинного чемпіона НБА “Клівленд Кавальєрс”.
Додамо, що надалі серія переїздить в Індіанаполіс, де команди продовжать змагання 21-го квітня.