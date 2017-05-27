"Кливленд" стал вторым финалистом НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Баскетболисты "Кливленд Кавальерс" на выезде обыграли "Бостон Селтикс" в пятом матче финальной серии Восточной конференции и получили путевку в итоговый финала НБА, сообщает УНН.
Уже в первой четверти игроки из штата Огайо имели крупную преимущество в +16 баллов - 43:27. В третьей 12-минутке "Кавальерс" вдвое больше набрали очков хозяев (34:17) и торжествовали в матче с общим результатом - 135:102.
Примечательно, что по итогам первой четверти "Кавальерс" установили рекорд в истории клуба по набранным баллам в отдельно взятой четверти играх плей-офф.
Статистика:
"Бостон" - Брэдли 23 очка, Грин 14 Розир 10 + 7 передач
"Кливленд" - Джеймс 35 + 8 передач + 8 подборов, Ирвинг 24 + 7 передач, Лав 15 + 11 подборов.
Таким образом, "Кливленд" завершил серию в свою пользу - 4:1.
Стоит отметить, что Леброн Джеймс сумел превзойти рекордное достижение Майкла Джордана по количеству набранных очков в истории плей-офф - 5995 против 5987.
Напомним, "Голден Стэйт" в третий раз подряд вышел в финал НБА.