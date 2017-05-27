"Клівленд" став другим фіналістом НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Баскетболісти "Клівленд Кавальєрс" на виїзді обіграли "Бостон Селтікс" в п'ятому матчі фінальної серії Східної конференції і здобули путівку до підсумкового фіналу НБА, повідомляє УНН.
Вже в першій чверті гравці зі штату Огайо мали розгромну перевагу в +16 балів – 43:27. В третій 12-хвилинці "Кавальєрс" вдвічі більше набрали очок за господарів (34:17) і тріумфували у матчі із загальним результатом – 135:102.
Примітно, що за підсумками першої чверті "Кавальєрс" встановили рекорд в історії клубу за набраними балами в окремо взятій чверті в іграх плей-оф.
Статистика:
"Бостон" – Бредлі 23 очки, Грін 14, Розір 10 + 7 передач
"Клівленд" – Джеймс 35 + 8 передач + 8 підбирань, Ірвінг 24 + 7 передач, Лав 15 + 11 підбирань.
Таким чином, "Клівленд" завершив серію на свою користь – 4:1.
Варто відзначити, що Леброн Джеймс зумів перевершити рекордне досягнення Майкла Джордана за кількістю набраних очок в історії плей-оф – 5995 проти 5987.
Нагадаємо, "Голден Стейт" втретє поспіль вийшов у фінал НБА.