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Климпуш-Цинцадзе о блокировке Венгрией Комиссии Украина-НАТО: уступок под натиском шантажа не будет

Климпуш-Цинцадзе о блокировке Венгрией Комиссии Украина-НАТО: уступок под натиском шантажа не будет

Киев  •  УНН

 • 14523 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Украина не пойдет на уступки Венгрии в образовательном вопросе под натиском шантажа последней в контексте проведения Комиссии Украина-НАТО. Об этом в комментарии УНН заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы понимаем, что закон об образовании и его языковая статья - она ​​реализуется уже Украиной - для нас это очень важный закон. Если мы нашли понимание со всеми другими представителями национальных меньшинств относительно того, каким образом мы будем его внедрять, то я верю, что здравый смысл и конструктив победит, и мы найдем и с Венгрией.

А рассматривать вариант, что мы просто идем то на уступки под давлением шантажа, то я не вижу такой возможности вообще", - сказала вице-премьер, комментируя возможные уступки по статье Закона Украины об образовании из-за блокирования Венгрией Комиссии Украина-НАТО.

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"Мое понимание состоит в том, что Венгрия будет блокировать любое решение, которое будет касаться отдельной декларации по Украине", - пояснила она недавние заявления премьера Виктора Орбана о том что на саммите НАТО в Брюсселе Венгрия будет блокировать любое решение по итогам встречи с Украиной.

Климпуш-Цинцадзе рассчитывает, что "в общей декларации - в общем коммюнике Североатлантического альянса по результатам мы будем видеть и отражение тех задач, которые стоят перед нами, перед нашей дальнейшим сотрудничеством между Украиной и НАТО".

Напомним, украинские и венгерские министры обсудили вопросы имплементации Закона Украины "Об образовании".

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