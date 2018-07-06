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Климпуш-Цинцадзе про блокування Угорщиною Комісії Україна-НАТО: поступок під натиском шантажу не буде

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Україна не піде на поступки Угорщині в освітньому питанні під натиском шантажу останньої в контексті проведення Комісії Україна-НАТО. Про це в коментарі УНН заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

“Ми розуміємо, що закон про освіту і його мовна стаття — вона реалізовується вже Україною — для нас це надзвичайно важливий закон. Якщо ми знайшли порозуміння з усіма іншими представниками національних меншин щодо того, в який спосіб ми будемо його впроваджувати, то я вірю, що здоровий глузд і конструктив переможе, і ми знайдемо і з Угорщиною.

А розглядати варіант, що ми просто йдемо чомусь на поступки під натиском шантажу, то я не бачу такої можливості взагалі”, — сказала віце-прем’єр, коментуючи можливі поступки щодо статті Закону України про освіту через блокування Угорщиною Комісії Україна-НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Угорщина погодилася на участь Президента України у саміті НАТО

“Моє розуміння полягає в тому, що Угорщина блокуватиме будь-яке рішення, яке буде стосуватись окремої декларації щодо України”, — пояснила вона нещодавні заяви прем’єра Віктора Орбана щодо того що на саміті НАТО в Брюсселі Угорщина блокуватиме будь-яке рішення за підсумками зустрічі з Україною. 

Климпуш-Цинцадзе розраховує, що "в загальній декларації — в загальному комюніке Північноатлантичного альянсу за результатами ми будемо бачити і відображення тих завдань, які стоять перед нами, перед нашою подальшою співпрацею між Україною і НАТО".

Нагадаємо, українські та угорські міністри обговорили питання імплементації Закону України "Про освіту".

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