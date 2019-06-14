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Климкина планируют отправить послом в США

Киев • УНН

 • 35784 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который недавно подал в отставку, планируют отправить послом в США. Об этом УНН сообщил осведомленный источник в дипломатических кругах.

Климкина планируют отправить послом в США

"Он поедет послом в Соединенные Штаты. Это произойдет в ближайшее время, конечно если будут решены все формальности (увольнения и назначения - ред.)", - сообщил собеседник.

Напомним, Павел Климкин написал заявление об отставке с должности министра 17 мая. 6 июня Верховная Рада не поддержала увольнение Климкина.

11 июня в ВР зарегистрировали проекты постановлений Зеленского об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел Украины № 10381 и о назначении Пристайко министром иностранных дел Украины № 10382.

Сам Павел Климкин заявил, что планирует останется в политике. В то же время он также рассказал, что не нашел команды с которой бы пошел на выборы в Верховную Раду.

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