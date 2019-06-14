Климкина планируют отправить послом в США

"Он поедет послом в Соединенные Штаты. Это произойдет в ближайшее время, конечно если будут решены все формальности (увольнения и назначения - ред.)", - сообщил собеседник.

Напомним, Павел Климкин написал заявление об отставке с должности министра 17 мая. 6 июня Верховная Рада не поддержала увольнение Климкина.



11 июня в ВР зарегистрировали проекты постановлений Зеленского об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел Украины № 10381 и о назначении Пристайко министром иностранных дел Украины № 10382.



Сам Павел Климкин заявил, что планирует останется в политике. В то же время он также рассказал, что не нашел команды с которой бы пошел на выборы в Верховную Раду.