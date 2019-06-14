Клімкіна планують відправити послом в США
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, який нещодавно подав у відставку, планують відправити послом у США. Про це УНН повідомив обізнаний співрозмовник у дипломатичних колах.
"Він поїде послом до Сполучених штатів. Це станеться найближчим часом, звісно коли будуть вирішені усі формальності (звільнення та призначення - ред.)", - повідомив співрозмовник.
Нагадаємо, Павло Клімкін написав заяву про відставку з посади міністра 17 травня. 6 червня Верховна Рада не підтримала звільнення Клімкіна.
11 червня у ВР зареєстрували проекти постанов Зеленського про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ України № 10381 та про призначення Пристайка міністром закордонних справ України № 10382.
Сам Павло Клімкін заявив, що планує залишиться у політиці. Водночас він також розповів, що не знайшов команди з якою би пішов на вибори до Верховної Ради.