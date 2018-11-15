Климкин с Волкером сверили часы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе визита в США провел встречу с спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом украинский дипломат написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Сверили часы с хорошим другом Куртом Волкером. Время вашингтонское, повестка дня - украинская", - написал министр.
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин на этой неделе посещает Соединенные Штаты Америки с рабочим визитом.
Главной целью визита Климкин является проведение 16 ноября инаугурационного заседания обновленного формата Комиссии стратегического партнерства Украина - США. Программой пребывания Климкина в Вашингтоне также предусмотрено проведение переговоров с государственным секретарем США Майклом Помпео, встречи с ведущими американскими законодателями и общение с представителями американской экспертной среды.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины во время встречи с Госсекретарем США Помпео в Вашингтоне обсудит вопрос украинских политзаключенных.