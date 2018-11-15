Клімкін з Волкером звірили годинники
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ході візиту до Сполучених Штатів провів зустріч з Спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером. Про це український дипломат написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
“Звірили годинники з добрим другом Куртом Волкером. Час вашингтонський, порядок денний — український”, — написав міністр.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін цього тижня відвідує Сполучені Штати Америки з робочим візитом.
Головною метою візиту Клімкіна є проведення 16 листопада інавгураційного засідання оновленого формату Комісії стратегічного партнерства Україна — США. Програмою перебування Клімкіна у місті Вашингтон також передбачено проведення переговорів з державним секретарем США Майклом Помпео, зустрічі з провідними американськими законодавцями й спілкування з представниками американського експертного середовища.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України під час зустрічі з Держсекретарем США Помпео у Вашингтоні обговорить питання українських політв’язнів.