Клімкін на зустрічі з Помпео обговорить питання політв’язнів

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорить питання українських політв’язнів під час зустрічі з Держсекретарем США Майком Помпео у Вашингтоні. Про це сьогодні у Києві заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Бондар, передає кореспондент УНН.