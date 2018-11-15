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Клімкін на зустрічі з Помпео обговорить питання політв’язнів

Клімкін на зустрічі з Помпео обговорить питання політв’язнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорить питання українських політв’язнів під час зустрічі з Держсекретарем США Майком Помпео у Вашингтоні. Про це сьогодні у Києві заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Бондар, передає кореспондент УНН.

“У нас дуже багато зусиль йде саме з боку консулів, послів, з боку нашого керівництва, яке постійно спілкується. Сьогодні міністр (закордонних справ Павло Клімкін) у Вашингтоні, це питання буде обговорюватись з паном Помпео, Державним секретарем.

Сьогодні ж ініціюється розгляд, попереднє питання про резолюцію стосовно прав і свобод людей в Криму, яка так само має безпосереднє відношення до політв’язнів”, — зазначив дипломат.

За його словами, окрім США, Україна так само працює з іншими міжнародними партнерами, з Європейським Союзом.

“Основний метод — тиснути на Росію, змусити її зробити крок до звільнення, оскільки інших методів крім політико дипломатичного впливу у нас поки немає”, — заявив він.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін цього тижня відвідає Сполучені Штати Америки з робочим візитом.

Відзначимо, що понад 70 українських політв’язнів утримують в окупованому Криму, на Донбасі і в самій Російській Федерації.

Українські Національні Новини

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