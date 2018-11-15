Климкин на встрече с Помпео обсудит вопрос политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудит вопрос украинских политзаключенных во время встречи с Госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне. Об этом сегодня в Киеве заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь, передает корреспондент УНН.
"У нас очень много усилий идет именно со стороны консулов, послов, со стороны нашего руководства, которое постоянно общается. Сегодня министр (иностранных дел Павел Климкин) в Вашингтоне, этот вопрос будет обсуждаться с господином Помпео, Государственным секретарем.
Сегодня же инициируется рассмотрение, предыдущий вопрос о резолюции относительно прав и свобод людей в Крыму, которая так же имеет непосредственное отношение к политзаключенным", - отметил дипломат.
По его словам, кроме США, Украина так же работает с другими международными партнерами, с Европейским Союзом.
"Основной метод - давить на Россию, заставить ее сделать шаг к освобождению, поскольку других методов кроме политико-дипломатического влияния у нас пока нет", - заявил он.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин на этой неделе посетит США с рабочим визитом.
Отметим, что более 70 украинских политзаключенных удерживают в оккупированном Крыму, на Донбассе и в самой Российской Федерации.