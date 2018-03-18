Климкин предложил Британии трудоустроить высланных из РФ дипломатов в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил коллеге из Великобритании трудоустроить 23-х высланных из Российской Федерации британских дипломатов в Украине, передает УНН со ссылкой на Twitter министра.
"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции", - написал Климкин.
Он добавил, что украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву, а также это будет весомой помощью для посла Великобритании в Украине Джудит Гоф.
Напомним, Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата и требует покинуть Россию в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании.
Такое решение в России приняли в ответ на санкции Лондона. В частности, на решение выслать 23 российских дипломатов.
Так, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанной в России.
Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву. И Джудит будет помощь. ;-)- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 марта 2018