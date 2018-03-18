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Клімкін запропонував Британії працевлаштувати висланих з РФ дипломатів в Україні

Клімкін запропонував Британії працевлаштувати висланих з РФ дипломатів в Україні

Київ • УНН

 • 14135 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував колезі з Великої Британії працевлаштувати 23-х висланих з Російської Федерації британських дипломатів в Україні, передає УНН з посиланням на Twitter міністра.

"Пропоную Борису Джонсону працевлаштувати 23 британських дипломатів у Києві та відновити роботу консульської секції," - написав Клімкін.

Він додав, що українці будуть раді знову отримувати британські візи швидко і не через Варшаву, а також це буде вагомою допомогою для посла Британії в Україні Джудіт Гоф.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон-грата і вимагає покинути Росію в тижневий термін 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії.

Таке рішення в Росії прийняли у відповідь на санкції Лондона. Зокрема, на рішення вислати 23 російських дипломатів.

Так, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

Пропоную Борису Джонсону працевлаштувати 23 британських дипломатів у Києві та відновити роботу консульської секції: українці будуть раді знову отримувати британські візи швидко і не через Варшаву. І Джудіт буде допомога. ;-)

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 березня 2018 р.

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