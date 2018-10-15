Климкин: ЕС должен реагировать на амбиции партнеров

"Перед следующим годом 10-летия Восточного партнерства нам необходимо представить конкретные инициативы для наших людей. Речь идет о заметности и эффективности. Так что давайте будем амбициозными. ЕС должен реагировать на амбиции партнеров. У нас есть настоящие достижения, и мы должны развивать наше взаимодействие дальше", - сказал он.



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Как сообщал УНН, украинское Министерство иностранных дел проведет консультации со своими венгерскими коллегами по изменению названия их "уполномоченного по Закарпатью".



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