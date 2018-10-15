Климкин: ЕС должен реагировать на амбиции партнеров
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи глав МИД Восточного партнерства отметил необходимость представления конкретных инициатив. Европейский союз должен реагировать на амбиции партнеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter представительства Украины при ЕС.
"Перед следующим годом 10-летия Восточного партнерства нам необходимо представить конкретные инициативы для наших людей. Речь идет о заметности и эффективности. Так что давайте будем амбициозными. ЕС должен реагировать на амбиции партнеров. У нас есть настоящие достижения, и мы должны развивать наше взаимодействие дальше", - сказал он.
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Как сообщал УНН, украинское Министерство иностранных дел проведет консультации со своими венгерскими коллегами по изменению названия их "уполномоченного по Закарпатью".
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