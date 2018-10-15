Клімкін: ЄС має реагувати на амбіції партнерів

"Перед наступним роком 10-річчя Східного партнерства нам необхідно представити конкретні ініціативи для наших людей. Мова йде про видимість та ефективність. Так що давайте станемо амбіційними. ЄС має реагувати на амбіції партнерів. У нас є справжні досягнення, і ми повинні розвивати нашу взаємодію далі", - сказав він.



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Як повідомляв УНН, українське Міністерство закордонних справ проведе консультації із своїми угорськими колегами щодо зміни назви їхнього "уповноваженого по Закарпаттю".



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