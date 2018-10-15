Клімкін: ЄС має реагувати на амбіції партнерів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі глав МЗС Східного партнерства наголосив на необхідності представлення конкретних ініціатив. Європейський союз має реагувати на амбіції партнерів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter представництва України при ЄС.
"Перед наступним роком 10-річчя Східного партнерства нам необхідно представити конкретні ініціативи для наших людей. Мова йде про видимість та ефективність. Так що давайте станемо амбіційними. ЄС має реагувати на амбіції партнерів. У нас є справжні досягнення, і ми повинні розвивати нашу взаємодію далі", - сказав він.
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Як повідомляв УНН, українське Міністерство закордонних справ проведе консультації із своїми угорськими колегами щодо зміни назви їхнього "уповноваженого по Закарпаттю".
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