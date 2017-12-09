Климкин ответил новому премьеру Польши: украинцы спасают польскую экономику

"Мы реально спасаем польскую экономику, поскольку украинцы там работают. Я знаю о случаях, когда украинцам предлагают большую зарплату, поскольку они более гибкие, они сфокусированы на том, что делают, поэтому мы прекрасно понимаем о чем идет речь. Мы, МИД, сейчас оцениваем, что почти 1 млн украинцев сейчас в Польше, так кто кого спасает? В данном смысле мы спасаем польскую экономику", - сказал Климкин.

В то же время он призвал к демократическому диалогу со страной-соседом в контексте исторической памяти.

"С нашими польскими друзьями всегда будем разговаривать как с друзьями, по всем вопросам, включая вопросы нашей исторической памяти", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНН, новый премьер Польши рассказал о "беженцев" из Украины и "геноцид на Волыни".