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Клімкін відповів новому прем'єру Польщі: українці рятують польську економіку

Клімкін відповів новому прем'єру Польщі: українці рятують польську економіку

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Українські емігранти рятують польську економіку. Про це на презентації “Книги Добра” сказав Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи заяву нового польського прем'єра Матеуша Моравєцького, про те шо Польща приймає "біженців" із України.

“Ми реально рятуємо польську економіку, оскільки українці там працюють. Я знаю про випадки, коли українцям пропонують більшу зарплатню, оскільки вони більш гнучкі, вони сфокусовані на тому, що роблять, тому ми прекрасно розуміємо про що йдеться. Ми, МЗС, зараз оцінюємо, що майже 1 млн українців зараз є в Польщі, так хто кого рятує? В данному сенсі ми рятуємо польську економіку”, — сказав Клімкін.

Водночас він закликав до демократичного діалогу з країною-сусідом в контексті історичної памяті.

“З нашими польськими друзями завжди будемо розмовляти як з друзями, по всіх питаннях, включаючи питання нашої історичної памяті”, — підкреслив міністр.

Як повідомляв УНН, новий прем'єр Польщі розповів про "біженців" з України та “геноцид на Волині”.

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