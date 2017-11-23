Климкин: отношения Украины с ЕС не будут оставаться лишь в рамках Восточного партнерства

"Выполнение Соглашения об ассоциации должно быть для ЕС именно политическим приоритетом, а не делом "техники". Поэтому отношения Украина-ЕС не могут и не будут оставаться только в рамках Восточного партнерства", - написал он.

Напомним, 23 ноября Президент Украины Петр Порошенко отправился в Брюссель, где примет участие в саммите Восточного партнерства.

Как сообщал УНН, Украина ожидает от саммита "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября в Брюсселе, расширение финансово-инвестиционной помощи, важных политических решений ожидать от него не стоит.

Виконання Угоди про асоціацію має бути для ЄС саме політичним пріоритетом, а не справою «техніки». Тому відносини Україна-ЄС не можуть і не будуть залишатися тільки в рамках Східного Партнерства.