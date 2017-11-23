Клімкін: відносини України з ЄС не будуть залишатися лише в рамках Східного партнерства
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Відносини України з Європейським Союзом не можуть і не будуть залишатися лише в рамках Східного партнерства. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter, передає УНН.
“Виконання Угоди про асоціацію має бути для ЄС саме політичним пріоритетом, а не справою „техніки“. Тому відносини Україна-ЄС не можуть і не будуть залишатися тільки в рамках Східного Партнерства”, — написав він.
Нагадаємо, 23 листопада Президент України Петро Порошенко відбув до Брюсселя, де візьме участь у саміті Східного партнерства.
Як повідомляв УНН, Україна очікує від саміту "Східного партнерства", який відбудеться 24 листопада в Брюсселі, розширення фінансово-інвестиційної допомоги, важливих політичних рішень очікувати від нього не варто.
Виконання Угоди про асоціацію має бути для ЄС саме політичним пріоритетом, а не справою «техніки». Тому відносини Україна-ЄС не можуть і не будуть залишатися тільки в рамках Східного Партнерства.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 ноября 2017 г.