Клімкін: відносини України з ЄС не будуть залишатися лише в рамках Східного партнерства

“Виконання Угоди про асоціацію має бути для ЄС саме політичним пріоритетом, а не справою „техніки“. Тому відносини Україна-ЄС не можуть і не будуть залишатися тільки в рамках Східного Партнерства”, — написав він.

Нагадаємо, 23 листопада Президент України Петро Порошенко відбув до Брюсселя, де візьме участь у саміті Східного партнерства.

Як повідомляв УНН, Україна очікує від саміту "Східного партнерства", який відбудеться 24 листопада в Брюсселі, розширення фінансово-інвестиційної допомоги, важливих політичних рішень очікувати від нього не варто.

Виконання Угоди про асоціацію має бути для ЄС саме політичним пріоритетом, а не справою «техніки». Тому відносини Україна-ЄС не можуть і не будуть залишатися тільки в рамках Східного Партнерства.