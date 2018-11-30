Климкин рассказал о мегаиске Украины против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украина имеет один фундаментальный иск, охватывающий все нарушения России. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"У нас есть фундаментальный иск, один, который охватывает Черное море, Азовское море и Керченский пролив. Он представлен в соответствии с Конвенцией по морскому праву в международный арбитраж", - заявил Климкин.
По его словам, ранее на этой неделе по результатам событий, которые произошли в воскресенье у Керченского пролива, Украина подала дополнительную жалобу.
"Мы постоянно ее усиливаем. Это - один мегаиск, который должен охватить все то, что Россия сделала в контексте узурпации наших суверенных прав, в контексте того, что она должна вернуть нам эти права, и в контексте компенсации", - заявил министр.
Как сообщал УНН, Украина планирует в ближайшее время расторгнуть в одностороннем порядке около 40 соглашений с Россией.